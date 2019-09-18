شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى مع أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كاتب الدولة التونسى المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجانى، على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين تونس وأثيوبيا فى ضوء العلاقات السياسية والدبلوماسية التاريخية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - فى بيان - أن الفرجانى نوه، خلال كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، فى افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى التونسي-الأثيوبى باديس أبابا ، إلى أن العلاقات بين البلدين تتجه تدريجيا نحو تحقيق شراكة اقتصادية فعلية ودعم ركائز التكامل الاقتصادى بينهما بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التى يحظى بها البلدان.

وقد شارك فى افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى التونسى-الأثيوبى كل من سفير تونس بأثيوبيا ورئيس مجلس الأعمال التونسى الإفريقى، ورئيس الغرفة الأثيوبية للتجارة والمؤسسات القطاعية، وممثلين عن غرفة أديس أبابا للتجارة، وعن السوق المشتركة لجنوب وشرق إفريقيا "كوميسا"، إلى جانب 35 مؤسسة تونسية .