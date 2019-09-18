ترامب يختار روبرت أوبراين مستشاراً للأمن القومي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تعيين مستشار جديد للأمن القومي خلفاً للمستشار المُقال جون بولتون. وقال ترمب إنه اختار لهذا المنصب روبرت أوبراين، مؤكداً أنه عمل معه كثيراً ويثق أنه سيؤدي المهام الموكلة إليه على أحسن وجه. ويعمل أوبراين في الوقت الحالي في وزارة الخارجية مبعوثاً خاصاً للرئيس لشؤون الرهائن.

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