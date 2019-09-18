“الجزيرة كابيتال”: 5.2 مليار تدفقات اجنبية لسوق الاسهم من المرحلة الـ4 للانضمام لمؤشر فوتسي .. وهذه الشركات الاكثر استفادة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة الجزيرة كابيتال عن توقعاتها أن يصل وزن مؤشر السوق السعودي إلى 0.31 %، ضمن سلسلة مؤشر الاسهم العالمية لمؤشر فوتسي راسل وإلى 2.86 % ضمن مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة لجميع الشركات.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” فمن المتوقع أن تبلغ التدفقات النقدية الاجنبية بحدود 20.6 مليار ريال خلال جميع مراحل انضمام السوق السعودي إلى مؤشر الاسواق الناشئة فوتسي راسل، متوقعة أن تبلغ التدفقات النقدية الاجنبية في يوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 بحدود 5.2 مليار ريال خلال مرحلة الانضمام الرابعة (إدراج بنسبة 25%)خلال أو قبل مزاد الاغلاق في 19 سبتمبر 2019 .

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واضافت ترقبا لهذه المرحلة المهمة، أعلنت السوق المالية السعودية -تداول – عن تمديد فترة مزاد الاغلاق ليوم 19 سبتمبر بمقدار عشرين دقيقة إضافية.

واشارت الى ان مؤشر تاسي ارتفع أكثر من 1%، في أيام التداول العشرة السابقة على تاريخ الانضمام وذلك في المراحل السابقة في مارس ومايو ويونيو. لكن مع اقتراب المرحلة الرابعة، سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.8 % ُ في أيام التداول السبعة الاخيرة، مرجعة هذا التراجع إلى ضعف صافي الربح والتوتر الجيوسياسي الحالي والهجمات الاخيرة على حقول النفط السعودية.

ووفقا لتقرير “الجزيرة كابيتال” فانه على أساس التدفقات الفعلية لاسهم كل الشركات المنضمة في المرحلة الثالثة، فمن المتوقع تدفقات نقدية بقيمة 5.2 مليار ريال مع حلول المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر تاسي، متوقعة أن يحصل السهم الاكبر وزنا في المؤشر، سهم سابك، على أعلى تدفق أجنبي بقيمة تقارب 897.8 مليون ريال ، يليه مصرف الراجحي بحدود 656.3 مليون ريال ، ثم البنك الاهلي التجاري بحدود 581 مليون ريال ، وغيرهم من الاسهم.