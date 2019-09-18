صحيفة الخليج الالكترونية أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم، أن خبراء من الأمم المتحدة ينتظر وصولهم إلى السعودية لإجراء تحقيق دولي حول الهجمات التي طاولت منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال أحد هذه المصادر، رافضا كشف هويته، إن “إجراء تحقيق دولي هو أمر جيد جدا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترسل خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات على “أرامكو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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