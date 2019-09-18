عرضت السعودية حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارهما أدلة لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي إن طائرات مسيرة إيرانية من طراز دلتا وينج استُخدمت إضافة إلى صواريخ كروز.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجوم انطلق من الشمال وبالتالي فإنه كان بدعم من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تقول دعم إيران للهجوم على أرامكو لا يمكن إنكاره وتعرض أسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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