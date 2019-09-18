السعودية تقول دعم إيران للهجوم على أرامكو لا يمكن إنكاره وتعرض أسلحة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي

عرضت السعودية حطام طائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استُخدمت في هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارهما أدلة لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي إن طائرات مسيرة إيرانية من طراز دلتا وينج استُخدمت إضافة إلى صواريخ كروز.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجوم انطلق من الشمال وبالتالي فإنه كان بدعم من إيران.