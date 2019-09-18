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وقال عبد السلام وفقا لما نقلته قناة "المسيرة"، إن الإمارات "تلعب في هامش من الخداع والتضليل للقوى الوطنية لتكون بعيدة عن الرد والردع في حين أنها مستمرة في العدوان والحصار والتواجد بشكل سلبي في الجنوب والدعوة إلى تمزيق وحدة الوطن".
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأكمل عبد السلام "الإمارات لم يكن لها أي مصداقية عقب إعلانها نيتها الانسحاب من اليمن، ومنحها من قبل صنعاء فرصة لإثباتها".
ونفى عبد السلام وجود تفاهمات مع الإمارات لتحييدها من أية هجمات رادعة، موضحا أنه فقط "تم منحها فرصة عقب إعلانها بدء انسحابها في وسائل الإعلام".
ودعا عبد السلام إلى "صحوة يمنية لطرد الاحتلال الإماراتي من الجنوب اليمني بعد أن اتضح ما تفعله الإمارات".
وأتم عبد السلام على أن تكون "صحوة حقيقية لطرد الاحتلال السعودي والإماراتي وأذنابهم من المرتزقة الأجانب".
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار الله تقول إنها تدرس التوقيت المناسب لتنفيذ هجمات داخل الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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