شكرا لقرائتكم خبر عن غدا حاكم الشارقة يفتتح الدورة الرابعة للمهرجان الدولى للتصوير "إكسبوجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غدا فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولى للتصوير " إكسبوجر" الذى ينظمه المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، فى مركز إكسبو الشارقة، على مدى أربعة أيام .

ويشارك فى المهرجان لهذا العام، أكثر من 357 مصورا عالميا، يقدمون أكثر من 1112 صورة فى 38 معرضا فرديا، و8 معارض جماعية، تروى جميعها سيرة الحياة بتفاصيلها، وتسرد آلاف الحكايات والتجارب والأحداث من حول العالم.

ويعقد المهرجان طيلة أيامه، 33 جلسة حوارية ونقاشية، و17 ورشة عمل يقدمها 10 من ألمع المصورين العالميين، تدمج ما بين الجانب النظرى والعلمي، إلى جانب استضافة 21 من الخبراء والمتخصصين فى مجال التصوير الفوتوغرافى من كبرى الوكالات والمؤسسات الصحفية والشركات الرائدة فى صناعة المعدات ومستلزمات التصوير.

ويستضيف المهرجان، 48 جلسة مراجعة وتقييم للأعمال المشاركة، يقودها 8 من الخبراء العالميين فى مجال التصوير الضوئى، و16 جلسة نقاش جماعية على مدار أربعة أيام، تبحث فى حزمة من المواضيع المتنوعة والمهمة فى مجالات التصوير، وتهدف إلى مضاعفة الإبداع وتدعيم الخبرات والمعارف الفنية للمصورين.

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ويقام المهرجان هذا العام، تحت أربعة محاور، هى "صور روعة المغامرة، وصور عمق المشاعر، وصور سحر الفن، وصور واقع الحياة"، بما يترجم رسالة المهرجان فى نشر الوعى بالقضايا الإنسانية، والتأكيد على قوة الصورة فى تغيير الأحداث، ونقلها، وسرد تفاصيلها.

ويشكل إكسبوجر، منصة متكاملة لفن التصوير فى المنطقة، ويتضمن مجموعة من المعارض الخارجية تحتضنها إمارة الشارقة ودبى، والتى انطلقت فى 8 من سبتمبر الجارى.

ويستقطب هذا الحدث الرائد، نخبة من المصورين العالميين وخبراء صناعة التصوير، ويمنح عشاق التصوير فرصة مثالية للقاء كبار المصورين المحترفين واكتساب خبرات ومهارات تقنية جديدة فى كيفية التعامل مع الكاميرا.