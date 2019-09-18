شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية اللبنانى: نبدأ "قريبا جدا" خطوات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية اللبنانى علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيبدأ "قريبا جدا" إجراءات لإصدار سندات بالعملة الإجنبية بحوالى مليارى دولار.

وفى أبريل نيسان، قال خليل إن الحكومة تجرى استعدادات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية فى نطاق من 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار لتمويل حاجات الحكومة. وقال الأسبوع الماضى إن لبنان يدرس خيار إصدار دين جديد لدفع إلتزامات ديونه للعام الحالى.

وقال خليل "لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة".