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البرهان يفتتح مجمعا ضخما لتصنيع اللحوم فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء "مجمع الكدرو لتصنيع اللحوم"، وذلك ضمن احتفالات السودان بالعيد الـ ٦٥ للقوات المسلحة، تحت شعار "قيمة مضافة للصادرات السودانية".

ورافق البرهان فى افتتاح المجمع الضخم، عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء المنظومة الدفاعية التابعة للقوات المسلحة.

ومجمع الكدرو لتصنيع اللحوم، هو أحد أكبر المسالخ فى أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ مساحته ٥٤ فدانا، ويضم مسلخين، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للأنشطة والاجتماعية والمساحات الخضراء ويقدم منتجات اللحوم المتنوعة ذات مواصفات وجودة عالية تحقق الاكتفاء الذاتى والصادرات.

ويضم المجمع معامل متخصصة لمعالجة المياه بطاقة ١٢٠٠متر مكعب ومحطة تقنية للمياه بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٠٨٠ مترا مكعبا.

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