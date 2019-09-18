ابن سلمان يشكر ترامب على مواجهته "النظام الإيراني" بشكل غير مسبوق

ووجه ابن سلمان الشكر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواجهتها "النظام الإيراني وعنف المنظمات الإرهابية" بشكل غير مسبوق.
وكانت وزارة الدفاع السعودية، قالت اليوم الأربعاء، إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للمتحدث الرسمي ليكشف الأدلة عن تورط إيران في الهجمات على المنشآت النفطية لأرامكو.
ونقل التلفزيون الرسمي السعودي، بيانا قال فيه، "سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي أرامكو خلال المؤتمر".
وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
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