وزير حقوق الإنسان في اليمن: تقرير خبراء الأمم المتحدة تجاهل انتهاكات أنصار الله

وأضاف عسكر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال السنوات الماضية ومازالت الكثير من الانتهاكات بحق الأطفال والنساء وعمليات تجنيد الأطفال والمراكز الصيفية وما يحدث بها".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وتابع وزير حقوق الإنسان أن النقاش تناول أيضا تقرير الخبراء عن اليمن وتجاوزه الكثير من الحقائق على الأرض، منها "الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي اليومية"، على حد تعبيره.

وأشار عسكر إلى أن المفوضة السامية قالت إنها تتابع مواقف وزارة حقوق الإنسان، لأنها خط الدفاع الأول عن تلك الحقوق في كل مناطق اليمن ووعدت بالتعاون القوي والمشترك في مجال بناء قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

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وكان عسكر قد دعا إلى استمرار دعم روسيا لوحدة القرار الدولي في مجلس حقوق الانسان وخصوصا في دورة سبتمبر الحالي، خلال لقاء جمعه بالسفير الروسي لدى اليمن فلاديمير دوشكين في الرياض في 6سبتمبر /أيلول الجاري، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحقوقية و الإنسانية في اليمن وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تنميته وإزدهاره ومناقشة مجال الدعم الفني وبناء القدرات.

وأشاد عسكر بمواقف روسيا الداعمة للحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وجهود إحلال السلام..مطالبا الأصدقاء الروس استمرار دعمهم لوحدة القرار الدولي في مجلس حقوق الانسان وخصوصا في دورة سبتمبر الجاري نظرا لحجم التظليل الحاصل هناك.

واختتم عسكر بالدعوة إلى "اتخاذ موقف جاد ورادع للمليشيات الحوثيه لوقف استمرار الجرائم التي تقوم بها بحق اليمنيين وانهاء الانقلاب والحفاظ على مؤسسات الدولة والإسهام في خلق مناخات آمنة تؤسس لمستقبل ملائم يستطيع اليمنيين العيش بحرية وسلام دائم".