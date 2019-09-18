دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أن هواوي لن تقدم سلسلة Mate30 في أسواق أوروبا الوسطى ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق غداً 19 من سبتمبر مؤتمر هواوي من مدينة ميونخ للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mate30 وفي تفاصيل جديدة نشرت اليوم أشير إلى أن هواوي لن تقدم الإصدارت الجديدة إلى أسواق وسط أوروبا بعد الإعلان المقرر في ألمانيا.

جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر مصادر مطلعة على خطط شركة هواوي، حيث أشارت التسريبات إلى أن الإصدارات الجديدة من هواتف Mate30 لن تتوفر للمستخدمين في وسط أوروبا.

لم تؤكد شركة هواوي حتى الآن عن الأسواق التي ستنطلق إليها سلسلة هواتفها القادمة Mate30، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن هواوي لن تقدم الإصدارات الثلاثة من هواتف Mate30، وMate30 Pro، وMate30 Lite إلى أسواق أوروبا الوسطى.

وتحظى هواوي بحصة كبيرة من المبيعات في أغلب الأسواق الأوروربية، حيث إستطاعت هواوي أن تكون أحد أهم الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد دون أن يقدم سوق الولايات المتحدة الأمريكية دعم كبير للعملاق الصيني.

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ولقد أثر الحظر الأمريكي على شركة هواوي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بشكل خاص مع حجب خدمات جوجل عن الإصدارات الجديدة من الشركة الذي سيؤثر بالتأكيد على إهتمام المستخدمين بالإصدارات الجديدة بشكل خاص في السوق الأوروبي.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هواوي ستقدم إصدرات هذا العام من سلسلة Mate30 بنظام تشغيل Android 10، كما يدعم الهواتف رقاقة معالج Kirin 990 ثماني الأنوية، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن غياب خدمات جوجل وتحديث الأندوريد سيدفع هواوي إلى إستخدام نظام تشغيلها الخاص في النهاية.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى أن هواوي لن تقدم سلسلة Mate30 في أسواق أوروبا الوسطى ظهر على التقنية بلا حدود.