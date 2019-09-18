مسؤول عسكري صومالي: تحرير 3 قرى من قبضة "الشباب"

مقديشو/ الخليج 365

أعلن مسؤول في الجيش الصومالي، الأربعاء، تحرير 3 قرى من سيطرة "الشباب" المحلية، في منطقة "باي" جنوب غربي البلاد، في إطار عملية أمنية مستمرة للقضاء على مسلحي الحركة.

وفي تصريحات إعلامية، قال نور علي محمد، القائم بأعمال قائد الكتيبة 154 بالجيش الصومالي، إن القوات حررت قرى "راهول" و"بيو ضالي" و"بنضوب" من سيطرة حركة الشباب، بعد عملية عسكرية شنتها ضد التنظيم في المنطقة".

وأضاف أنه خلال العملية قتلنا العديد من مسلحي الشباب وأصبنا آخرين، دون ذكر عدد محدد.

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بدوره، قال إبراهيم محمد نور، عمدة بلدة "دينسور" إن العملية ستسمر حتى القضاء على جميع مسلحي الحركة في منطقة "باي".

وتأتي العملية بعد أيام من هجوم على منطقة للشرطة في بلدة دينسور، خلّف 5 قتلى و4 مصابين.وتقاتل القوات الحكومية الصومالية وقوات حفظ سلام إفريقية، منذ سنوات، حركة "الشباب" المسلحة المتمردة.

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