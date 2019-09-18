اردوغان: 3 ملايين لاجئ يمكن أن يعودوا إلى المنطقة الآمنة في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء إن نحو 3 ملايين لاجئ سوري يمكن أن يعودوا إلى "المنطقة الآمنة" التي تسعى انقرة إلى إقامتها في شمال سوريا.

وتستضيف تركيا أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري، وهو أكبر عدد في العالم، وظهرت مؤشرات على استياء شعبي تركي من وجودهم بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا.

وتسعى القوات التركية التي تعمل مع الولايات المتحدة، على تطهير منطقة شاسعة من شمال سوريا لإبعاد المتمردين الأكراد عن حدودها وكذلك لتسهيل عودة اللاجئين.

وقال اردوغان في كلمة متلفزة انه في حال نجاح ذلك "واعتمادا على عمق المنطقة الآمنة، سنتمكن من ايواء ما بين 2 و3 مليون لاجئ يقيمون حاليا في تركيا وأوروبا" في تلك المنطقة.

وصرح الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يرغب في "ممر سلمي" يمتد عبر شمال سوريا وحتى دير الزور والرقة، وقال ان ذلك سيسمح لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ بالعودة.

ودعا أوروبا إلى تقديم "المزيد من الدعم" لتحقيق هذه الخطة.

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وبالنسبة لتركيا فإن الأولوية الرئيسية هي كبح نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية التي تقول انها ترتبط بالانفصاليين الأكراد على أراضيها.

والأربعاء كرر اردوغان تهديده بشن هجمات ضد الأكراد في حال لم يبتعدوا عن الحدود التركية بنهاية الشهر.

وصرح "كما قلنا، إذا لم نشهد نتائج خلال الأسبوعين المقبلين، سنفعّل خطتنا".

إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية لديها وجود راسخ في شمال سوريا، وتعتبر حليفا مهما للولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وشنت تركيا مرتين عمليات أحادية في سوريا ضد تلك الوحدات وضد تنظيم الدولة الإسلامية في 2016 و2018.