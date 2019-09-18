خلايا سرطانية تلتهم مثيلاتها للتغلب على العلاج الكيميائي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

تلتهم بعض الخلايا السرطانية مثيلاتها المجاورة من خلايا الأورام للبقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي واستئناف نشاطها بعد انتهائه، وفقاً لمقال نُشر في مجلة بيولوجيا الخلية Journal of Cell Biology. وتوصل البحث إلى أن العلاج الكيميائي لا يقتل الخلايا السرطانية، بشكل عام، التي تتوقف فقط عن التكاثر، وتنتقل إلى السكون، ولكنها نشطة الأيض فيما يمكن وصفها بمرحلة "شيخوخة". وقالت الباحثة في كلية الطب بجامعة تولين في لويزيانا كريستال توننيس موراي الثلاثاء: "من المهم للغاية أن نفهم خصائص هذه الخلايا السرطانية الخبيثة التي تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة بعد العلاج الكيميائي". وتعد الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي، مثل دوكسوروبيسين، أو هيدروكسي داونوروبيسين، مضادات حيوية تهاجم حامض الديوكسي ريبونوكليك DNA للخلايا السرطانية، ولكن الخلايا التي تنجو من العلاج الأولي، يمكن أن تعزز الورم مرة أخرى. وذكر البحث أنه بهذا السلوك، على سبيل المثال، يحتفظ سرطان الثدي بنسخة طبيعية من جين يسمى TP53. ووجد فريق توننيس موراي أنه بعد العلاج بدوكسوروبيسين أو غيره من الأدوية الشائعة في العلاج الكيميائي للسرطان، تصبح خلايا سرطان الثدي خاملة، وتغلف الخلايا القريبة منها. ويتضمن البحث سلسلة من مقاطع الفيديو التي تظهر هذا السلوك الذي فاجأ العلماء، والذي لا يحدث فقط في الخلايا السرطانية في المختبر، ولكن أيضاً في الأورام التي تنمو عند الفئران. وكشف البحث أن خلايا سرطان الرئة، والعظام أيضاً قادرة على التهام جاراتها بمجرد شيخوختها. وأكد الباحثون أن هذه الخاصية تسمح للخلايا بالبقاء على قيد الحياة فترة أطول من خلايا السرطان الخبيثة، التي لا تأكل مثيلاتها.

