إتش تي سي تطلق نظارة للواقع الافتراضي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 تُطلق شركة إتش تي سي التايوانية نظارة الواقع الافتراضي Vive Cosmos الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بسعر 699 دولاراً أمريكياً. وتتمتع النظارة بدقة وضوح 2880×1700 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز. واعتمدت الشركة التايوانية في نظارتها الجديدة على مصفوفة بيكسل جديدة، ويبلغ مجال الرؤية 110 درجة، ومزودة بشاشة LCD. وقامت شركة إتش تي سي أيضاً بتحسين وظيفة التتبع من خلال الاعتماد على 6 كاميرات ووحدة تحكم مضيئة. بالإضافة إلى أنه يمكن توسيع باقة وظائف النظارة عن طريق الوحدات التركيبية، حتى تتوافق النظارة مع تقنية التتبع Lighthouse خلال العام القادم.





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