أفضل تطبيقات ذكية لإدارة الربو والشخير وألم القدمين

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

إذا كنت تعاني من الربو أو الشخير أو آلام القدمين، يمكنك أن تتعرف على أسباب هذه الحالات الصحية، وأعراضها وطرق علاجها عبر استخدام بعضٍ من أفضل التطبيقات الذكية. وقد أورد صحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة تشمل أفضل 3 تطبيقات ذكية لمراقبة الحالات الصحية الآنفة الذكر، على النحو التالي: １- الربو يساعد تطبيق myAsthma المصابين بالربو على "التحكم الأفضل" في حالتهم. فهو يحتوي على معلومات عن أعراض الربو والأدوية اللازمة، وطريقة الاستخدام وعدد مرات استخدام جهاز الاستنشاق. فإذا سجل التطبيق بأنك استخدمت جهاز الاستنشاق أثناء تعرضك للنوبات أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، فسوف يرسل رسالة تقترح عليك طلب مشورة الطبيب. كما أنه يحتوي على مقاطع فيديو لإثبات الاستخدام الصحيح لأجهزة الاستنشاق، إضافة إلى أنه يوفر تحذيرات من حبوب الطلع والتلوث، وهما عاملان يؤديان إلى حدوث نوبات الربو. ２- آلام القدمين يساعد تطبيق doctor’s foot على تحديد سبب آلام القدمين، حيث يمكن التقاط صورة للقدم بالهاتف الذكي ويقوم التطبيق بتحديد نقاط الألم. كما يقترح التطبيق الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى آلام القدمين، والأعراض والأسباب والعلاج المناسب لكل حالة. ３- الشخير يُنصح باستخدام تطبيق SnoreLab المجاني لمراقبة الشخير أثناء النوم. قم بتشغيل التطبيق واترك الهاتف بجوار سريرك ووجّه الميكروفون باتجاهك لتسجيل الشخير. في الصباح، يمكنك إيقاف التسجيل، ثم سماع نوعية شخيرك مع رسم بياني على الشاشة. فإذا كان شخيرك أقل من درجة 25 فإنه طبيعي، وإن أشار إلى 50 درجة فما فوق، فهذا يعني بأن شخيرك شديد، ويجب استشارة الطبيب. ويحتوي التطبيق على معلومات تبين أسباب الشخير، مثل وضعية النوم أو حساسية الغبار، ناهيك عن حلول مقترحة للتخلص من الشخير.

