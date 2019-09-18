غوغل تطلق وظيفة الذكريات في تطبيق الصور

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

أعلنت غوغل إطلاق وظيفة الذكريات Memories في تطبيقها للصور Photos، الوظيفة التي تذكر المستخدم باللحظات الماضية. ويوفر تطبيق غوغل الألبومات المصغرة تلقائيا، التي تعرضها خوارزميات في علامة تبويب المعالج، وتحت شعار "اعرض ما فعلته قبل عام" يعرض الذكاء الاصطناعي لغوغل أفضل صور اليوم المطلوب. وعوض الصور المتقطعة للذكريات ينشئ التحديث الحالي للتطبيق نسخة أكثر تنظيما لوظيفة الذكريات، ولن تطلق غوغل مستقبلاً ألبومات على الحافة العلوية من الشاشة تحت علامة التبويب "الصور"، التي ستعوضها علامة التبويب "الذكريات". وتعمل وظيفة الذكريات Memories بطريقة مشابهة لوظيفة القصص Stories في تطبيق إنستغرام، فبالنقر على علامة تبويب الذكريات، تُفتح الألبومات المصغرة في عرض تقديمي يشبه Story على إنستغرام. وتعتمد غوغل في اختيار الصور على التعلم الآلي، وتعرض الخوارزميات دائماً أفضل الصور، مثل تلك التي يضحك فيها المستخدم أو تشرق فيها الشمس. وإذا كان لا يرغب في تذكرمواقف أوأشخاص، فيمكنه إنشاء تعليمات بذلك أو إيقاف وظيفة الذكريات بالكامل. وتعمل غوغل على توسيع وظيفة المشاركة داخل التطبيق لتقاسم الذكريات مع الأصدقاء، عبر إعداد نوع من سجل الدردشة مع الأشخاص، الذين تُرسل إليهم الصور.

