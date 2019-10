ريزر تقدم أغطية هواتف بتصميمات ألعاب الفيديو المفضلة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قدمت شركة ريزر أغطية هواتف ذكية باسم "Razer Customs"، تتألق بتصاميم أشهر ألعاب الفيديو والحاسوب. وأوضحت الشركة أن هذه الأغطية تتيح الاستمتاع بصور الألعاب المفضلة، بما يزيد عن 150 تصميم لألعاب AAA المعروفة مثل Overwatch و Monster Hunter وWorld of Warcraft (WoW) وStreet Fighter V، كما يمكن للمستخدم وضه اسمه أو علامته على غطاء هاتفه. وتتوفر أغطية "Razer Customs" للهواتف التالية: - أبل آي فون X و XR و XS و XS Max - سامسونغ Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus - غوغل Pixel 2 XL - هواوي P10 Plus وأشارت ريزر إلى إصدارها أغطية Lite بـ 40 دولاراً، وRobust بـ 50 دولاراً.