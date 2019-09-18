شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو المجتمع الدولى إلى الاهتمام بالوضع الإنسانى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الكويت اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية فى سوريا ومنها السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبى ومنع حصار المناطق السكنية.

جاء ذلك فى كلمة الكويت التى ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى إطار الحوار التفاعلى مع اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى سوريا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، طالبت الكويت بضرورة التعامل مع الجرائم كافة التى ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال السفير الغنيم إن الكويت تدين بشدة ما ورد فى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق فى سوريا من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السورى.

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وأضاف أن الكويت تشعر بقلق شديد من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء فى أنحاء متفرقة من سوريا واستمرار الأطراف المتحاربة باعتداءاتها على البنى التحتية المدنية مستخدمين فيها كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دوليًا التى تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

ولفت السفير الغنيم الانتباه إلى قيام الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن بمبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل رقم (2474) وتم اعتماده فى 11 يونيو الماضي "إدراكا منها لأهمية موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة، لمعرفتها ما ينتج من عواقب مأساوية من هذه المسألة على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم لاسيما أنه ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياه ".

وأكد أن الكويت لا تزال مستمرة في ذلك الدور من خلال تنظيمها وترؤسها للمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى دعم الشعب السورى والمنطقة.