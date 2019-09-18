الرئيس المصري يستقبل رئيس الوزراء السوداني

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه بحمدوك دعم مصر لأمن واستقرار السودان، بحسب تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية . كما أكد الرئيس المصري على مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق، وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان. وأشار السيسي إلى سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، مؤكدا دعم التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تقدير السودان للدعم المصري المخلص، ثنائيا وإقليميا ودوليا. وأعرب حمدوك عن التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.

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