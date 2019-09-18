العراق: موازنة 2020 تتبنى المشاريع ونحتاج إلى 88 مليار دولار للإعمار

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وزير المالية، خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يعقد في بغداد، القول إن "العراق يقاتل قبل بضع سنوات في معركة البقاء والوجود، وأن الإرهاب سبب تدمير العديد من المدن وأصبحت البنى التحتية فيها أنقاضاً عديمة الفائدة ويقدر مجموع احتياجات إعادة الإعمار بـ 88 مليار دولار".
© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
أشار حسين إلى "البدء بإصلاح الأنظمة البيروقراطية واتخذنا الإجراءات من أجل تحديث النظم ومن ثم الانتقال تدريجيا من آليات التشغيل الورقية البالية إلى نظام الحوكمة الإلكترونية".
وأوضح: "موازنة العام المقبل 2020 أعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والأداء بدلا من الأسلوب التقليدي القديم لإعداد الموازنات بعد إشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي ولأول مرة الحكومات المحلية وإقليم كردستان".
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