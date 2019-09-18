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ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر عسكري في الجيش السوري أن:
© Sputnik . Ahmad Kenani
وقالت الصحيفة أن سلاح الجو السوري استهدف بسلسلة غارات تحركات وتجمعات ومراكز لمقاتلي "داعش" الإرهابي في أقصى البادية الشرقية لمحافظة حمص، ما أدى لإيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم.
من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر ميداني أن مواقع للجيش السوري في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي، تعرضت لقصف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، دون حصول أي أضرار.
وأفاد المصدر أن الجيش السوري رد على هذه الخروقات برمايات مدفعية استهدفت مواقع المجموعات الإرهابية في تل واسط والقاهرة والسرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفرادها.
وقصف الجيش السوري بسلاحي المدفعية والصاروخية مواقع وتحركات لـتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه في محيط حزارين وترملا ومعرة حرمة وكرسعة وبعربو وكفر نبل وحيش وكفر سجنة وكفروما وحاس بريفي إدلب الجنوبي والشرقي".
وتواصل "النصرة"، لليوم الخامس على التوالي، منع المدنيين من الخروج من إدلب وريفها عبر معبر أبو الضهور الإنساني إلى مناطق الجيش الآمنة، في حين لما تزل فرق الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني والطواقم الطبية ووسائط النقل ثابتة في مواقعها بالقرب من المعبر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يدمر رتلا لـ"داعش" في البادية... وسلاح الجو ينقض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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