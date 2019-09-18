الجيش السوري يدمر رتلا لـ"داعش" في البادية... وسلاح الجو ينقض

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر عسكري في الجيش السوري أن:

© Sputnik . Ahmad Kenani

"وحدة من الجيش متمركزة في بادية تدمر بأقصى ريف حمص الشرقي رصدت أمس عدة تجمعات لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محيط بادية تدمر ورتلاً مؤلفاً من 3 عربات رباعية الدفع يتحرك باتجاه عمق البادية الشرقية، وعملت على استهداف هذه التجمعات والرتل بمختلف الوسائط النارية، ما أسفر عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف داعش وتدمير عربتين وإعطاب عربة أخرى ومقتل وإصابة من بداخلها".وقالت الصحيفة أن سلاح الجو السوري استهدف بسلسلة غارات تحركات وتجمعات ومراكز لمقاتلي "داعش" الإرهابي في أقصى البادية الشرقية لمحافظة حمص، ما أدى لإيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم.

من جهة ثانية، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر ميداني أن مواقع للجيش السوري في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي، تعرضت لقصف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية، دون حصول أي أضرار.

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وأفاد المصدر أن الجيش السوري رد على هذه الخروقات برمايات مدفعية استهدفت مواقع المجموعات الإرهابية في تل واسط والقاهرة والسرمانية ودوير الأكراد بسهل الغاب الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من أفرادها.

وقصف الجيش السوري بسلاحي المدفعية والصاروخية مواقع وتحركات لـتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه في محيط حزارين وترملا ومعرة حرمة وكرسعة وبعربو وكفر نبل وحيش وكفر سجنة وكفروما وحاس بريفي إدلب الجنوبي والشرقي".

وتواصل "النصرة"، لليوم الخامس على التوالي، منع المدنيين من الخروج من إدلب وريفها عبر معبر أبو الضهور الإنساني إلى مناطق الجيش الآمنة، في حين لما تزل فرق الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني والطواقم الطبية ووسائط النقل ثابتة في مواقعها بالقرب من المعبر.