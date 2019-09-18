‎‪بدء المباحثات الرسمية بين مصر والسودان في القاهرة

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© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
إلى ذلك "أطلع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الجانب المصري على المستجدات السياسية فى السودان خاصة بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة والتحديات التي تواجه الحكومة المدنية خلال الفترة الانتقالية والترتيبات التي سيتم اتخاذها لتجاوز هذه التحديات".
ووصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، في أول زيارة له إلى دولة عربية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتستغرق زيارة رئيس الوزراء السوداني الرسمية إلى مصر يوما واحدا، يغادر بعدها إلى باريس، تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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