نتائج مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

© REUTERS / JOE KLAMAR

وانعقد مؤتمر الطاقة تحت شعار "الطاقة من أجل الازدهار"، حيث ناقش المسؤولون في مجال الطاقة، باستخدام تقنيات الجيل الخامس "5G" لإنشاء طاقة سريعة وعالية الجودة ورخيصة.

وتم توقيع، خلال المؤتمر، إحدى أهم الاتفاقيات بالنسبة للشرق الأوسط، حيث كان العراق بحاجة إلى مساعدة تمويل في مجال الكهرباء، فوفقا لوزير الطاقة العراقي لؤي الخطيب، فقد العراق حوالي 20% من شبكات النقل، وبهذا الصدد سيتم توقيع العقد مع دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح المؤتمر هو الأول الذي شارك فيه وزير الطاقة السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، حيث ترأس الوفد.

مؤتمر الطاقة العالمي © Photo / Rosatom press service

مؤتمر الطاقة العالمي © Photo / Rosatom Press Service

مؤتمر الطاقة العالمي Advertisements © Photo / Rosatom Press Service

مؤتمر الطاقة العالمي © Photo / Rosatom Press Service 1 / 4 © Photo / Rosatom press service مؤتمر الطاقة العالمي

كما قدمت "شركة روس آتوم" الروسية، رؤيتها في تطوير تكنولوجيا نووية سلمية، وسط تحول جذري لاستخدام الطاقة في العالم، وعرضت الشركة نموذجا لمحطات الطاقة النووية في مراحل مختلفة من بناء المحطة التي تحتوي على مفاعل نووي الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الطاقة العالمي القادم سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.