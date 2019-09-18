"لوك أويل" مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا لزم الأمر بسبب الوضع في السعودية

وقال عزت، مجيبا عن سؤال حول إمكانية زيادة إنتاج النفط من قبل الشركة وسط هجمات على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية: "في حال اتخذت دولتنا (روسيا) قرارا في ذلك، سنقوم بتنفيذه".

ووفقا له، فإن الشركة تحتفظ بخطة لزيادة إنتاج الهيدروكربون بنسبة 1-1.5% في عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "لوك أويل" تعمل في العديد من دول العالم ولها مشاريع استثمارية كبيرة. ويعتبر العراق هو البلد العربي الأكثر استضافةً لمشاريع الشركة الروسية، وتعمل الشركة في العراق على تطوير مشروعين، حيث تقوم بتطوير حقل "غرب القرنة 2" النفطي، وكذلك مشروع القطاع العاشر.

وتعتبر شركة "لوك أويل" واحدة من شركات النفط الكبرى في روسيا، ويقع مقرها الرئيسي في موسكو، وتم تأسيسها عام 1991.