- 1/2
- 2/2
© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف البيان أن "غريب متورط في حادثي اغتيال العميد في القوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.
وأكدت الداخلية، في بيانها، العثور على (6 سلاح آلي، 2 خرطوش، كمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، عبوة متفجرة، 2 هياكل عبوات) في حوزة الإرهابيين.
وتخوض قوات الأمن المصرية مواجهات مع الجماعات التكفيرية منذ عزل الرئيس الراحل محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
ويتركز نشاط الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، وعلى الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا لأكثر من ألف كيلومتر. وأسهم الوضع الأمني الهش في ليبيا في توفير الغطاء والدعم للجماعات الإرهابية على الحدود الغربية. ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتأمين الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية المصرية تعلن مقتل 9 "إرهابيين" في مدينتي العبور و15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.