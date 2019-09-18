الأردن.. الحكومة تؤكد استعدادها للحوار ونقابة المعلمين ترد بالمثل

دبي - بواسطة محمد فارس The morning view over the Al Shareef Hussein Street in Amman, Jordan, 01 March 2014. Photo: SOEREN STACHE | usage worldwide (Photo by Soeren Stache/picture alliance via Getty Images)

عمان - 17 - 9 (كونا) -- جددت الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء التأكيد على استعدادها للقاء مجلس نقابة المعلمين لاستكمال حوار "غير مشروط " حول أزمة الإضراب يضمن الارتقاء بأداء المعلمين ووضعهم المعيشي.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته الحكومة في اليوم الثامن من الإضراب المفتوح الذي تنفذه نقابة العلمين بالمدارس الحكومية شددت فيه على أن الأبواب "مفتوحة" أمام النقابة بأي وقت للحوار والوصول بتوافقات تضمن مصلحة العملية التعليمية.

وذكرت أن فريقها الوزاري بقيادة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني هو الطرف المعني لاستكمال الحوار مع النقابة والتفاوض معها بمقر الوزارة.

ويعاكس تحديد الحكومة فريق وزاري لاستكمال الحوار رغبة النقابة التي وجهت الدعوة المباشرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز للحوار بدلا من المسؤولين في حكومته معتبرة أن الحل بيد صاحب القرار الأخير في الحكومة وهو الرئيس.

ولتوضيح هذا الموقف الحكومي ذكرت وزيرة الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات في تصريح صحفي اليوم إن لقاءات نقابة المعلمين مع الحكومة على مدار السنوات السابقة كانت مع وزير التربية والتعليم ولم تكن مع رئيس الوزراء.

وأضافت أن "من يشترط مقابلة رئيس الوزراء عمر الرزاز لمواصلة الحوار كمن يضع العصا بالدولاب" مشيرة إلى أن الحل لأزمة المعلمين يكون من خلال الجلوس على طاولة الحوار دون وضع شروط مسبقة.

وأكدت ضرورة أن يعود الطلاب لمقاعد الدراسة وينتظموا بالصفوف خصوصا بعد ضياع أكثر من أسبوع من عمر العام الدراسي مما شكل عبئا على الأهالي والطلبة على حد سواء.

من جانبها ردت النقابة على بيان الحكومة عبر الناطق الإعلامي بإسمها نور الدين نديم في تصريح صحفي أكد فيه "عدم إغلاقها باب الحوار مطلقا وأن ابوابها مفتوحة في أي وقت".

وذكر نديم أن النقابة دأبت منذ بداية مطالباتها بالانفتاح على جميع الجهات للحوار والمناقشة من أجل الوصول إلى نقاط تلاقي تهدف إلى إيجاد الحلول للقضايا العالقة كافة وعلى رأسها زيادة ال50 في المئة على علاوة التعليم.

ولم يصدر من النقابة أي تعليق إضافي بخصوص إعلان الحكومة بتكليف فريقها الوزاري للحوار مع النقابة وما إذا كانت سترفض مرة أخرى استجابة الحكومة للحوار وتتمسك بطلب التحاور مع الرزاز.

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وفي خطوة تصعيدية شهدت محافظة إربد (80 كيلو مترا شمالي العاصمة عمان) مسيرة مؤيدة للإضراب لعدد من المعلمين طالبوا فيها بحقوقهم وعلاوة ال50 في المئة.

وشارك في المسيرة نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة بكلمة شدد فيها على عدم التنازل عن "الحق بالعلاوة".

وتأتي مسيرة إربد بعد يومين من مسيرة محافظة الكرك (120 كيلو مترا جنوبي العاصمة عمان) المؤيدة للإضراب نفذها عدد من المعلمين لتأكيد مطالبهم وحقوقهم بزيادة علاوة التعليم 50 في المئة.

فيما شهدت محافظات أخرى في الأردن كالزرقاء والعقبة مبادرات مجتمعية لتعويض طلبة المرحلة الثانوية ما فاتهم من حصيلة دراسية عبر حصص مجانية في مراكز وجامعات ومعاهد عدة لاقت ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور الذين طالبوا بتسوية الخلاف وإنهاء الإضراب بأسرع وقت.

وكان الأسبوع الماضي شهد سلسلة لقاءات بين أطراف حكومية ونقابية بوساطة نيابية لحل أزمة الإضراب جرى خلال عرض اقتراحات الحكومة بمضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين وربطها بالأداء الوظيفي إلا ان أنها قوبلت بالرفض التام من النقابة التي التزمت بمطلب زيادة ال50 في المئة على العلاوة.

ويبلغ عدد طلبة المدارس الحكومية في الأردن نحو 5ر1 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل فيما يصل عدد المعلمين إلى حوالي 80 ألف معلم ومعلمة وعدد المدارس الحكومية 3870 مدرسة.(النهاية) م ج ب / ا م م