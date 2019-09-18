دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة لينكدإن تضيف ميزة الاختبارات القصيرة للتأكد من المهارات المضافة في السيرة الذاتية LinkedIn

طرحت شبكة لينكدإن ميزة تتيح التأكد من مهارات السيرة الذاتية للمشتركين عن طريق الاختبارات القصيرة حول المهارات التي يضيفونها لحسابتهم.

قررت لينكدإن اعتماد ميزة الاختبارات القصيرة للتأكد من مهارات المستخدمين على المنصة وتوثيقها بشكل رسمي في حساباتهم، بحيث تتواجد اختبارات في مختلف المجالات تتيح لكل مستخدم خوض تجربة الاختبار حول المهارات التي يمتلكها من أجل التأكد من إمكانياته.

وتشمل الاختبارات الجديدة العديد من المجالات؛ من البرمجة بمختلف أنواعها، إلى التصميم وبرامجه، وحتى الكتابة والترجمة، وغيرها من المجالات الأخرى.

وتتيح هذه الميزة لأصحاب الأعمال والشركات الباحثين عن متقدمين أو أصحاب خبرة في المجال للتأكد من المهارات التي يمتلكونها فعليًا.

فيما ستسمح لينكدإن للذين تتجاوز نسبة نجاحهم في الاختبار 70% وضع علامة توثيق للمهارة التي اجتازوها على حسابتهم الشخصية.

وتعتبر هذه الميزة إضافة كبيرة للشبكة، حيث ستُسهل على أصحاب الأعمال اختيار الشخص المناسب بكل سهولة، كما تتيح للباحثين عن عمل تأكيد مهاراتهم وإظهارها للغير حتى وإن كانوا غير مبدعين في كتابة السيرة الذاتية أو زركشة حساباتهم على المنصة. ما يتيح منح الشخص المناسب الفرصة المناسبة بشكل أكبر من السابق.

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وبطبيعة الحال، ستكون علامة التوثيق الخاصة بالمهارات على الحساب أكثر مصداقية لكثير من “المصادقات” على المهارات المضافة من مستخدمين آخرين.

كانت أكبر منصات العمل الحر، Upwork، وغيرها كثير من منصات التوظيف تستخدم اختبارات المهارات للتأكد من مهارة المنضمين.

المصدر:

LinkedIn

التدوينة لينكدإن تضيف ميزة الاختبارات القصيرة للتأكد من المهارات المضافة في السيرة الذاتية ظهرت أولاً على عالم التقنية.