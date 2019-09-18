دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الصور تكشف عن تصوير بالحركة البطيئة عند 7680 إطار في الثانية في Mate30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التسريبات حول هاتف هواوي المرتقب Mate30 Pro، حيث ظهرت صور خاصة بالعرض الترويجي للهاتف تؤكد على أن هاتف Mate30 Pro يأتي باثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع ميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 7680 إطار في الثانية.

بدأ العد التنازلي لإنطلاق مؤتمر العملاق الصيني هواوي غداً 19 من سبتمبر، إلا أن التسريبات والتفاصيل حول سلسلة Mate30 لم تتوقف حتى الآن، وفي أحدث التسريبات المصورة ظهر الحامل الخاص بهاتف Mate30 Pro في المعرض أو المخصص لأحد المتاجر مع تفاصيل جديدة عن الهاتف.

ومن المقرر وفقاً للصور الجديدة أن ينطلق هاتف Mate30 Pro برقاقة معالج Kirin 990، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G، كما تؤكد التسريبات على بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع في شاحن بقدرة 40W، ودعم الشحن اللاسلكي بتقنية الشحن السريع بقدرة 27W.

من جانب أخر تكشف التسريبات أن هاتف Mate30 Pro يأتي بواجهة EMUI10 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، لكن قد لا يضم الهاتف خدمات جوجل.

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وفي مواصفات الكاميرة ينطلق هاتف Mate30 Pro بكاميرة خلفية تضم اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثالث بدقة 8 ميجا بيكسل مميز بعدسات telephoto، وأيضاً مستشعر عمق 3D.

ويدعم الهاتف نمط للتصوير الليلي فائق الوضوح، كما يأتي الهاتف بميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 7680 إطار لكل ثانية، وهي ميزة لم تقدم في الهواتف الذكية حتى الآن، حيث جاء هاتف Note10 بميزة تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، لذا علينا أن نترقب الإعلان الرسمي غداً لنتعرف بوضوح على هذه الميزة في Mate30 Pro.

المصدر

هذا الموضوع أحدث الصور تكشف عن تصوير بالحركة البطيئة عند 7680 إطار في الثانية في Mate30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.