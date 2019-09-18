مصر.. الأمن يقتل إرهابيين بينهم “قيادي” في القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين إرهابيين بمدينتي العبور، شرقي القاهرة، و15مايو جنوبي العاصمة.

وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة “لواء الثورة” يدعى محمود غريب قاسم.

وتابعت “اسمه الحركي خلف الدهشورى ومتورط في حادثي اغتيال العميد بالجيش المصري عادل رجائى، وكذلك استهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية”.



وأضافت الداخلية أن الوكرين الإرهابيين عثر بهما على أسلحة آلية ومتفجرات وعبوات ناسفة.