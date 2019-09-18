هاية صادمة لقدم أسعدت ملايين من عشاق كرة القدم … الأرجنتيني ” باتيستوتا ” ينهي سنوات الألم ببتر ساقه !

صحيفة الخليج الالكترونية

بعد سنوات طويلة من الألم ، صدم جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقًا، محبيه ، بعد خضوعه لجراحة بتركيب طرف صناعي وبتر ساقه التي طالما أمتعت الملايين من عشاق كرة القدم

ونشر “باتيستوتا” صورة له عبر حسابه على موقع “تويتر”، أمس الثلاثاء، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.

وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقًا، أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر؛ مضيفًا: “الآن أبدأ عملية التعافي، شكرًا لكم جميعًا على حبكم وقلقكم”.

وبحسب “العين” الإخبارية، كان باتيستوتا قد كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه؛ نظرًا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.

وتَسببت هذه الإصابة في استلقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه؛ نظرًا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.

ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني؛ إذ سجل معه 54 هدفًا في 77 مباراة، كما توهج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزًا 207 أهداف خلال 333 مباراة.

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