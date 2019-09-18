مبيعات قياسية لآيفون 11 في الصين

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

تلقت شركة أبل Apple مئات الآلاف من الطلبات المسبقة لاقتناء سلسلة هواتف آيفون 11 " iPhone 11" بطرازاتها المختلفة التي بلغت قيمتها نحو 100 مليون يوان صيني (14 مليون دولار) في أول دقيقة فتحت فيها أبل Apple باب الطلب المسبق لهاتفها آيفون " iPhone 11" يوم الجمعة الماضي.



وأوضحت منصة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا " Alibaba Group Holding Ltd" أن الطلبات المسبقة من الصينيين من أجل اقتناء طرازات هاتف آيفون 11 " iPhone 11" تجاوزت مبيعات آيفون إكس آر iPhone XR الذي كشف عنه النقاب عام 2019 بنسبة تخطت الـ335%.

ويرى المحللون أن تنوع ألوان وانخفاض أسعار طرازات هواتف آيفون 11 " iPhone 11" التي تقل بقيمة 1000 يوان صيني –باستثناء آيفون 11 برو ماكس iPhone 11 Pro Max- مقارنة بهاتف آيفون إكس آر iPhone XR أهم أسباب النجاح غير المتوقع الذي حققته أبل Apple داخل الصين هذا العام.

وأوضحت منصة جي دي JD إحدى المنصات الرئيسية للتجارة الإلكترونية داخل الصين أن الطلبات المسبقة لطرازات هاتف آيفون 11 " iPhone 11" ارتفعت بنسبة 480% مقارنة بالعام الماضي؛ حيث نفدت الكمية لمختلف هواتف الآيفون iPhone الجديدة خلال 5 دقائق فقط.

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ومن جانبه أشار مينغ تشي كو، المحلل الاقتصادي الصيني، إلى أن أبل Apple حققت مبيعات في نهاية الأسبوع فاقت توقعات الجميع؛ حيث تم شحن 75 مليون هاتف حتى الآن وسط توقعات بلوغ المبيعات أرقاماً قياسية بالنسبة للشركة الأمريكية.

وأكد "تشي كو" أن استراتيجية التسعير الموفقة من أبل Apple لجهاز آيفون 11 " iPhone 11" بجانب الألوان والطرازات المتنوعة تعد العامل الرئيسي الذي عزز المبيعات والنجاحات الكبيرة لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية.

وتأتي نجاحات أبل Apple بعد معاناتها من انخفاض شحنات هواتف آيفون iPhone بنسبة 18.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لشركة الأبحاث الدولية للبيانات.

يذكر أن عالم صناعة الهواتف الذكية ينتظر منافسة شرسة للغاية بين شركة أبل Apple الأمريكية وهواوي Huawei الصينية، بعد إعلان الأخيرة إصدار هاتفها المنتظر ميت 30 " Mate 30" يوم الخميس المقبل في ألمانيا.