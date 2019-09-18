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باحثون: السوشي يحتوي على بكتيريا لا يمكن علاجها

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

السوشي

السوشي

باحثون: السوشي يحتوي على بكتيريا لا يمكن علاجها

كتب

متابعات_الخليج 365

حذر باحثون بجامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية من أن الأسماك النيئة أو غير المطهية جيداً مثل السوشي قد تحتوي على بكتيريا لا تستطيع أقوى الأدوية علاجها، وأضافوا أن الجراثيم الخارقة تشهد انتشارا سريعا في البحر.

 

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قام العلماء بدراسة 171 من الدلافين في بحيرة إنديان ريفر بين 2003 و2015، ووجدوا أن عدد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية زاد بأكثر من الضعف بين 2009 و2015.

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ويوضح خبراء الصحة أن البكتيريا تتعلم التكيف وتصبح مقاومة للأدوية عندما يتناول الناس جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو إذا تم إعطاؤها دون داعٍ، فيما لم يتم تطوير مضادات حيوية جديدة منذ عقود.

 

وقد أسفرت العدوى المقاومة للعقاقير بما في ذلك السل، وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا، عن موت ما يقرب من 700 ألف شخص سنوياً في العالم.

 

وأوضح الفريق البحثي أن طهي الطعام بدرجة حرارة ساخنة كافية يضمن قتل أي بكتيريا ضارة.

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