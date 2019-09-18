سامسونغ تبحث مع السعودية تكنولوجيا المدينة الذكية

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وذكرت مصادر أن نائب رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
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يشار إلى أن ولي العهد السعودي كان قد اجتمع مع رؤساء المجموعات الخمس الكبرى الكورية الجنوبية أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية في أواخر شهر يونيو/حزيران، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية العالمية وطلب منهم ضخ الاستثمار في السعودية.
وزار "لي"، يوم 15 سبتمبر/أيلول، آخر أيام عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، موقع بناء لشركة سامسونغ سي آند تي في السعودية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "لي" بزيارة خارجية بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما بحقه في يوم 29 أغسطس/آب الماضي.
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