الحكومة اليمنية توجه اتهاما "خطيرا" إلى الإمارات

واتهم وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، الإمارات باستخدام عناصر إرهابية لاستهداف تعزيزات للجيش اليمني.

وقال الجبواني، عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "‏لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في اليمن وبالأسماء وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش على طريق شبوه أبين".

​وأضاف: "آن لأبناء شبوة وأبين وقبائلها في هذه المناطق تحديد موقف من الإمارات وإرهابييها قبل أن يقع الفأس برأس الكل بجريرة هذه الجرائم".

وكان وزيرا الداخلية والنقل اليمنيان قد أصدرا، يوم الأحد الماضي، بيانا للمطالبة بإنهاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحالف العسكري ضد جماعة "أنصار الله"، ومطالبتها بالخروج من اليمن، وعزى ذلك إلى ما أطلق عليه "الانحراف عن الأهداف، التي جاء من أجلها التحالف".

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وقال البيان: "الإمارات انحرفت عن الأهداف، التي دعت التحالف لإسقاط انقلاب الحوثي واستعاد مؤسسات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأضاف: "تبنت الإمارات ودعمت انقلابا مماثلا على الشرعية في عدن، وتبنت ودعمت ولا زالت تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الوطني والمجتمعي من خلال إنشاء وتسليح مليشيات مسلحة تابعة لها خارج إطار مؤسسات الدولة وإداراتها".

وأدان البيان ما وصفه بـ"جريمة الاعتداء على الجيش الوطني (اليمني) من قبل الطيران الإماراتي"، مؤكدا على "قيام الحكومة بمقاضاتها في المحاكم الدولية وفتح ملفات الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية خلال الأربع سنوات الماضية".