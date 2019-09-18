تصريح أمريكي: بومبيو سيلتقي بولي العهد السعودي في جدة اليوم

وقالت بعثة الولايات المتحدة في الإمارات العربية المتحدة إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية في جدة اليوم الأربعاء لمناقشة الهجوم على منشآت أرامكو وتنسيق الجهود ضد "العدوان الإيراني"، بحسب "رويترز".

وفي تغريدة على موقع تويتر، فإن مايك بومبيو "سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة الهجوم الأخير على منشآت المملكة النفطية وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة".

وأضافت أن بومبيو سيزور بعد ذلك العاصمة الإماراتية أبو ظبي للقاء ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد لمناقشة القضايا الإقليمية والثنائية.

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