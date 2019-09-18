وزير المالية السعودي: الهجوم على منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير على إيرادات المملكة النفطية

وتوقع الوزير السعودي، اليوم الأربعاء، استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي بما يتماشى مع التقديرات، مشيرا إلى أن النمو المتوقع في حدود 2.9% هذا العام.

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وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستطرق سوق الديون العالمية على الأرجح قبل نهاية العام.

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وأعلن الجدعان، على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر "Euromoney" تراجع عجز الميزانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسبما نقل موقع "العربية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".