دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

أعلنت سامسونج اليوم بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Galaxy M30s والذي يعتبر نسخة مطورة من الهاتف السابق Galaxy M30 وطبعاً الترقية الأهم هي حجم البطارية التي تأتي هذه المرة بسعة 6000mAh.

يقدم الهاتف شاشة سوبر اموليد بحجم 6.4 إنش بدقة FHD+ ويعمل بمعالج Exynos 9611 مع 4GB و 6GB ذاكرة عشوائية و 64GB و 128GB ذاكرة تخزين يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.

الكاميرات ايضا ًحصلت على تطوير مهم مقارنة بالنسخة السابقة حيث بات يحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48MP و 13MP و 5MP مع كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 16MP.

يحمل الهاتف كما اسلفنا بطارية بسعة 6000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W حيث ستعمل هذه المواصفات بنظام اندرويد 9 مع واجهة سامسونج One UI.

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الجهاز متوفر للحجز المسبق بدءاً من اليوم ولكن سيبدأ بيعه في السوق الهندي اولاً بدءاً من 29 سبتمبر الجاري بسعر يبدأ من 200 دولار تقريباً لنسخة 4 رام ويصل إلى 250 دولار لنسخة 6 رام.

لايوجد أي معلومات عن طرح هذا الهاتف في أسواق أخرى حتى الان.

المصدر

التدوينة كشفت سامسونج عن هاتف Galaxy M30s ببطارية ضخمة 6000mAh ظهرت أولاً على عالم التقنية.