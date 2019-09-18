دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تشتكي من بطارية هاتفك؟ إليك بطاريات الهواتف الأطول عمرًا

ربما تكون أكثر مشكلة شائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية بمختلف أنواعها هي بطارية الهاتف، فالكثيرون يعانون من المشاكل المتعلقة ببطاريات هواتفهم، وأبرزها سرعة نفاذ شحنها.

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وهذا ما جعل بعض مصعني الهواتف الذكية يتنافسون فيما بينهم على تزويد أجهزتهم الجديدة ببطاريات ذات سعات أكبر، لجعل شحن البطاريات يدوم لأطول فترة ممكنة.

فإذا كنت تشتكي من بطارية هاتفك وتعاني من سرعة نفاذها، شاهد الإنفوجرافيك التالية، حيث نستعرض فيه الهواتف الذكية التي تضم البطاريات الأطول عمرًا، فربما تقرر اقتناء إحداها:

© alqiyady هل تشتكي من بطارية هاتفك؟ إليك بطاريات الهواتف الأطول عمرًاالمزيد:

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