دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A20s ينطلق رسمياً قريباً بشاشة 6.5 إنش وكاميرة ثلاثية ومعالج Snapdragon 450 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة سامسونج لتقديم هاتف Galaxy A20s والذي يعتبر خليفة Galaxy A20 الذي تم طرحه في بداية هذا العام، وعلى الرغم من أن الجهاز ليس رسمي حتى الآن، إلا أن هناك العديد من التسريبات التي كشفت عن شكل الهاتف إلى جانب بعض التفاصيل المتعلقة به.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الهاتف من ضمن الفئة المتوسطة، ولقد علمنا مؤخرًا أن شركة سامسونج تعمل كثيرًا على تحسين هواتف هذه الفئة. فسيصل هاتف Galaxy A20s قريبًا مع هذه المميزات:

شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش ودقة HD+

معالج Snapdragon 450 من كوالكوم

ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت رام

ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت

إعداد كاميرا ثلاثي بدقة 13 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل

هيكل مصنع من المعدن والبلاستيك

منفذ USB-C

مدخل 3.5 مم للسماعات

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

بطارية بسعة 4000 mAh

نظام تشغيل Android 9 Pie

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هذا الموضوع هاتف Galaxy A20s ينطلق رسمياً قريباً بشاشة 6.5 إنش وكاميرة ثلاثية ومعالج Snapdragon 450 ظهر على التقنية بلا حدود.