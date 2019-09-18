دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق سناب شات ربما يحصل على علامة تبويب مخصصة للأخبار فقط

سناب تحاول إضافة علامة تبويب موجهة للأخبار في تطبيق سناب شات لمحاولة جلب المزيد من المستخدمين والتفاعل على المنصة.

ذكر موقع The Information صاحب المصداقية العالية، أن شركة سناب تسعى إلى وضع علامة تبويب خاصة ترتكز على توفير الأخبار في تطبيقها وبالتحديد في قسم الاستكشاف “Discover”، وذلك في خطوة على عكس المتوقع بسبب عدم نجاح فكرة جلب الأخبار من الشركاء الإعلاميين على المنصة في وقت سابق، ما يعني صعوبة اتخاذ خطوة مشابهة حاليًا.

وتمتلك سناب شراكة مع كثير من المؤسسات الإعلامية لنشر الأخبار والمحتوى، لكن طريقة عرضها الحالية بالتطبيق لم تعجب المستخدمين كثيرًا.

وبذلك، فإن الميزة لم تلقى الرواج المنتظر بين المستخدمين، ما جعل الشركة تفكر بتغيير استراتيجية العرض لاستقطاب الجمهور من جديد.

من جهتها رفضت سناب التعليق على الموضوع، لكن التقرير يُشير إلى قدوم علامة التبويب الجديدة المخصصة للأخبار خلال العام 2020.

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كان تطبيق سناب شات قد جلب ميزة الأخبار من عديد الشركاء الإعلاميين، لكن الأخبار كانت تمتزج مع الكثير من الإعلانات والمحتوى الآخر عند عرضها في التطبيق، إلا أن الفكرة الحالية التي تعمل عليها الشركة تتمحور حول وضع الأخبار في علامة تبويب منفصلة عن باقي المحتوى، ما يعني جعلها موجهة أكثر مع توفير سهولة بالوصول إليها بأي وقت.

المصدر:

The Information

التدوينة تطبيق سناب شات ربما يحصل على علامة تبويب مخصصة للأخبار فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.