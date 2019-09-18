دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد إطلاق آيفون 11.. مستخدمو الهواتف القديمة يواجهون هذه المشكلة

عاد الجدل من جديد بالتزامن مع إطلاق شركة آبل الأمريكية، هاتفها آيفون 11، حول إبطاء عمل الأجهزة القديمة التي تنتجها الشركة ذاتها.

قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو alqiyady 1 قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو

شاهد أيضاً: قبل أن تقرر الشراء: أبرز الاختلافات بين هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو زعمّ بعض الهواتف القديمة لشركة آبل الأمريكية معاناتهم من حالة بطء في تشغيل أجهزتهم بعد أيام من طرح هاتف آيفون 11. وهو ما أعاد على السطح مرة أخرى ما أُثير عام 2017 بتعمد شركة أبل إبطاء بعض هواتف آيفون؛ لحماية بطارياتها. ولكن شركة آبل الأمريكية لم تصدر ردًا على ما يتم إثارته حول بطء الهواتف القديمة مع كل إصدار جديد لهواتف آيفون.

بالفيديو: كل ماتريد معرفته عن أجهزة شركة آبل الجديدة alqiyady 1 بالفيديو: كل ماتريد معرفته عن أجهزة شركة آبل الجديدة

شاهد أيضاً: بالفيديو: كل ماتريد معرفته عن أجهزة شركة آبل الجديدة وكانت شركة آبل الأمريكية قد كشفت عن هاتفها الجديد آيفون 11 خلال مؤتمرًا أقامته مساء يوم الثلاثاء الماضي على مسرح ستيف جوبز في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بالألوان: الأرجواني، الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأسود والأحمر، بمقابل يبدأ من 699 دولارًا لكن لم تكشف آبل عن تاريخ إطلاق محدد حتى الآن. المزيد:

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