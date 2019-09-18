مقتل مدنيين اثنين بهجمات إرهابية في "اعزاز" شمالي سوريا

اعزاز/ عمر قوبران- ليفنت طوق/ الخليج 365

قتل مدنيان وأصيب آخر بجروح نتيجة هجمات إرهابية في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة "الجيش السوري الحر" شمالي سوريا.

وأفادت مصادر للأناضول، الأربعاء، أن انفجار عبوة ناسفة عند مدخل أحد المنازل في مركز المدينة أدت إلى مقتل مدني.

وأضافت أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت أيضا كانت مزروعة في سيارة بقرية "ندة" شرقي مدينة اعزاز أدت إلى مقتل طفل وإصابة مدني آخر بجروح.

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وأشارت المصادر أن الهجمات تسبب بحدوث أضرار مادية. مضيفا أن قوات الأمن المحلية رفعت من تدابيرها في المنطقة.

وعلى الفور لم تتبن أي جهة مسؤوليته عن الهجمات.

في 3 سبتمبر/أيلول الحالي، انفجرت دراجة مفخخة في بلدة الراعي (جوبان بي) الحدودية مع تركيا، أوقعت قتيلا و11 جريحا.ويواصل إرهابيو منظمة "ي ب ك/بي كا كا" السيطرة على منطقة تل رفعت جنوب اعزاز بعد إخراجها من منطقة عفرين في عملية غصن الزيتون التي قامت بها تركيا، وتنفذ من هناك هجمات مختلفة بين الحين والآخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.