تركيا.. انطلاق طائرتي شحن إغاثيتين إلى السودان

أنقرة/ عيسى طوبراق/ الخليج 365

انطلقت من العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، طائرتي شحن عسكريتين محملتين بمساعدات إنسانية؛ لتوزيعها على المتضررين من السيول في السودان.

وتضمنت المساعدات خيام وأغطية ومواد تنظيف وأغذية وأدوية، وتأتي في إطار حملة أطلقها "منبر المساعدات الإنسانية" المؤلف من منظمات تركية، أبرزها الهلال الأحمر، ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، تحت مسمى "معا نداوي جراح السودان".

وفي كلمة له بالمطار، أوضح مدير الهلال الأحمر إبراهيم ألتان، أن قرابة 350 ألف شخص تضرروا جراء كارثة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوليو/ تموز الماضي في السودان.

وأشار إلى أن المنظمات التركية تفقدت المناطق المتضررة في السودان، وقررت بناءً على ذلك إرسال مساعدات عاجلة لتلك المناطق.

وقال: "عبر طائرتين للقوات الجوية خصصتها الرئاسة، ستصل السودان اليوم مساعدات تشمل خيام وأغطية ومواد تنظيم وأغذية وأدوية، بمشاركة 18 منظمة مدنية في الحملة".

Advertisements

وأكد أن المنظمات التركية ستواصل الحملة، متعهدًا ببذل الجهود من أجل تلبية كافة احتياجات الشعب السوداني.

والثلاثاء، أطلق منبر المساعدات الإنسانية، حملة إغاثية في المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان، أُعلن عنها في مؤتمر صحفي في إسطنبول.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد، منذ يونيو/ حزيران، إلى 85 قتيلا، و133 مصابا.

ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.