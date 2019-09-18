وزير_المالية: إعلان #أرامكو استئناف الإنتاج يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة

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الخليج - رويترز
قال وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.
وقال الوزير إنه يهنئ أرامكو على إعلانها أمس عن استئناف الإنتاج مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات. كان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أمس الثلاثاء إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر أيلول وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.
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