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الأربعاء 18 سبتمبر 2019
موديلات شركة فيفو Vivo الصينية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن أول هواتفها الذكية التي تدعم شبكة الجيل الخامس NEX 3 5G والذي يأتي بشاشة Waterfall.
يأتي الهاتف بشاشة ضخمة حجمها 6.89 إنش من نوع Super AMOLED تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 99% مع وجود كاميرا منبثقة للتصوير الأمامي لمنح مساحة أكبر في الشاشة.
يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و13 ميجابيكسل للعدسة الثانية وعدسة ثالثة بدقة 13 ميجابيكسل.
أما الكاميرا الأمامية فتأتي منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل وتدعم جودة تصوير Portrait Master Hyper HDR.
يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 ميجابايت، وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجابايت.
تم تزويد الهاتف ببطارية قوية سعتها 4500 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44W.
من المقرر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق في 21 سبتمبر وبأسعار تبدأ من 810 دولارات أمريكية وتصل إلى 877 دولارا أمريكيا للنسخة الأرقى.
انتهى حدث فيفو برسالة "انتظر، هناك المزيد"، حيث قدمت الشركة الصينية سماعات لاسلكية TWS جديدة بأحدث شريحة QCC5126 من كوالكوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.