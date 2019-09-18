سيارة مفقودة منذ الحرب العالمية الثانية..  لن تصدق سعرها!

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

السيارات السوداء

كتب الخليج 365 - متابعات

كشفت شركة بوجاتي الفرنسية لصناعة السيارات الرياضية على هامش معرض جنيف الدولي للسيارات الأخير، عن أيقونتها "La Voiture Noire" التي تعد السيارة الأغلى في التاريخ.



السيارة السوداء

وتعد "La Voiture Noire" أو (السيارة السوداء) النسخة الوحيدة من نوعها في العالم، ويبلغ سعرها الشرائي وفق ما أعلنت عنه الشركة 19 مليون دولار (331 مليون و550 جنيه مصري) تقريبًا.

ويعتقد بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني أن فيرديناند بيتش، حفيد مؤسس شركة بورش، هو الذي اشترى السيارة الجديدة.

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وكان بيتش الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن، التي تمتلك بوجاتي. وعرف عنه خلال فترة عمله دعمه للمشروعات الباهظة التكلفة في الشركة.

ولم تصرح بوجاتي إلا بأن المشتري "شخص شغوف بهذا النوع من السيارات"، الذي يعد من أكثر أنواع السيارات قيمة.

السيارة الأغلى في التاريخ تم تصنيعها بسحب شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، استنادا إلى تصميم كلاسيكي قديم من سيارات بوجاتي هو طراز "57SC Atlantic" الذي صممه أول مرة جان بوجاتي، الإبن الأكبر لمؤسس الشركة إيتوري بوجاتي عام 1934.

التصميم الكلاسيكي لسيارة بوجاتي السوداء لم يصنع منه إلا 4 نسخ فقط بين عامي 1936 و1938 وما تزال 3 منها موجودة حتى الآن، أما السيارة الرابعة فقدت خلال الحرب العالمية الثانية أي قبل نحو 80 عاما، ومازال البحث جاريا عنها حتى الآن.

ويقدر سعر سيارة بوجاتي الكلاسيكية المفقودة إذا ما عثر عليها في هذه الأيام بنحو 100 مليون دولار (مليار و638 مليون جنيه مصري) تقريبًا.