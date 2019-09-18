تغريد_التميمي_تتزوج_فرنسي تكشف الحقيقة.. فهل تزوجت التميمي رجلا فرنسيا حقا؟

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

خاتم زواج

كتب الخليج 365 - متابعات

اثارت المغردة السعودية المعروفة بـ"التميمي" الجدل كثيرا في الاونة الاخيرة، حيث ان هناك خبر انتشر في وقت سابق يقول انتحار تغريد التميمي وتبين بعد ذلك انه غير صحيح ومجرد اشاعة.



وانتشر خبر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بان تغريد التميمي المشهورة والناشطة السعودية على موقع سناب وانستقرام تتزوج فرنسي، حيث ان تغريد التميمي لم تعلن عن ذلك ولا يوجد اي مصدر رسمي اكد خبر زواج تغريد التميمي من فرنسي، لذلك فان خبر زواج تغريد التميمي غير صحيح، سواء كان من فرنسي او من سعودي.

من الجيد ان يقوم المرء بالتاكد من الاخبار والبحث عنها من اجل ان يتاكد انها اخبار صحيحة وليس مجرد اشاعة وخصوصا في عالمنا اصبح الفرد لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والاشاعة.

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وقد نشرت تغريد التميمي اليوم صورة بنت اجنبية اثارت جدلا كبيرا بين افراد المجتمع السعودي.

يبدو ان تغريد التميمي لن تغادر تريند تويتر، فبع انتشار خبر وفاتها والاشاعات التي انتشرت حول انتحارها، ومن ثم عن زواجها الثاني، يعود مرة اخرى بهاشتاق #تغريد_التميمي_تتزوج_فرنسي.

وتبقى تغريد التميمي من الشخصيات المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى على اهتمام كبير من قبل جمهور الخليج العربي، وقد اشتهرت تغريد التميمي على انها بلوقر سعودية، بدأت اخبارها بالانتشار بعد خبر انتحارها قبل أسبوع ظهر هاشتاق #انتحار_البلوقر_تغريد_التميمي والمرجح أن الهاشتاق الجديد أيضًا لتسليط الضوء على تغريد فقط.

وبعدها بايام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية هاشتاق #طلاق_تغريد_التميمي_الثاني بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ليصل إلى الترند.

ويذكر ان تغريد التميمي تقوم بتمويل هاشتقاتها لنيل المزيد من الشهرة وهو ما يفسر تصدرها للترنيد خلال اسبايع فقط، وتساءل العديد من النشطاء من هي اهمية تغريد التميمي لتحصل على كل هذه الشعبية.