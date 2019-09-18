إعلام: حجز ممتلكات وأموال زوجة الرئيس السابق عمر البشير

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

كما أعلنت المنظمة أن "محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع القادم"، مؤكدة أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد، وذلك حسب موقع "سودان برس".

وفيما يتعلق بهروب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، إلى خارج البلاد مطلع الشهر الجاري، قال الناطق باسم المنظمة، المثنى أبو عيسى، إنه مارس الفساد في ولاية الخرطوم، وأكد أن إجراءات جارية لإحضاره من أي مكان يتواجد فيه الآن.

وأكد مثنى متابعة "زيرو فساد" ورصدها للفساد بمؤسسات الدولة "من أصغر إلى أكبر مسؤول"، مجددا التزامها بتقديم كل الفاسدين للعدالة.

وأخضعت السلطات السودانية زوجة البشير للإقامة الجبرية، داخل منزلها الفخم في حي كافوري بحري في العاصمة الخرطوم.

وكانت مصادر صحفية ذكرت، في وقت سابق، أن وداد زوجة البشير هربت إلى جوبا عقب سقوط نظام زوجها، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه أثناء عيد الأضحى.